Le ToulÉco printemps-été 2023 est en kiosques !

Le nouveau ToulÉco est en kiosques ! À la une, notre dossier s’intéresse à la manière dont l’Occitanie tente de s’adapter au réchauffement climatique avec, notamment, la crainte d’un nouvel été caniculaire. À lire également, un entretien avec Jean-Marc Sor, infirmier de bloc opératoire au CHU de Toulouse et passionné d’entomologie. Il a sillonné la planète pour photographier les plus beaux et plus rares papillons du monde.

Le magazine propose par ailleurs un reportage au bassin de Thau, dans l’Hérault, fragilisé par la montée des températures et l’absence de précipitations cet hiver. Côté culture, l’interview off donne la parole à la cinéaste Léa Fehner, qui a signé cette année son troisième long-métrage tourné entre Toulouse et Saint-Gaudens. Vous pourrez aussi découvrir le musée du Palais des évêques de Saint-Lizier, en Ariège.

L’édition du Tarn met par ailleurs en avant Cactile, une start-up albigeoise qui innove avec une solution de couverture de toit intégrant un réservoir d’eau pilotable grâce à un boitier connecté. Tandis que l’édition de Montpellier parle notamment de la Cité Créative Montpellier.

