Le Toulousain Isit signe un accord avec une entreprise américaine

Isit, distributeur dans le domaine des réseaux industriels implanté à Toulouse, vient de signer un accord de distribution avec Pyramid Solutions, entreprise américaine spécialisée entre autres dans la connectivité industrielle.

L’accord porte principalement, dans un premier temps, sur les produits NetStaXTM, solutions pour l’implémentation et le déploiement du protocole Ethernet/IP. Créé en 2001, le protocole EtherNet/IP est aujourd’hui de plus en plus utilisé comme solution dans le domaine de l’industrie.