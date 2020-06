Le Toulousain Jean Tirole va conseiller Emmanuel Macron

Un nouveau comité d’économistes va conseiller l’Élysée, et c’est le Prix Nobel 2014 Jean Tirole qui va le présider, avec l’ancien chef économiste du FMI Olivier Blanchard. Parmi les autres membres de ce comité, des chercheurs reconnus, tels que Dani Rodrik (Harvard), Carol Propper (Imperial College de Londres), Stefanie Stantcheva (Harvard), ou encore Axel Börsch-Supan (Centre de Munich sur l’économie du vieillissement), mais aussi le directeur de TSE et économiste du climat, Christian Gollier.

Cette « commission d’experts sur les grands défis économiques » rendra un rapport et des préconisations à la fin de l’année autour de trois grands thèmes : climat, inégalités et vieillissement.

Jean Tirole, spécialiste de la régulation des marchés (identifié comme un économiste libéral) est le président de la Toulouse School of Economics ( TSE). A noter qu’il était déjà membre du CAE, le Conseil d’analyse économique en 2009, sous la présidence de Nicolas Sarkozy.