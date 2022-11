Le Toulousain M Capital accompagne la croissance du Lyonnais Cyclable

La société d’investissement toulousain M Capital structure un financement de 2 millions d’euros d’obligations relance pour accompagner la croissance de Cyclable, spécialiste de la distribution de vélos. Fondé à Lyon en 2005 et avec plus de 32 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, Cyclable distribue une large gamme de produits (vélos à assistance électrique, vélos cargo, vélos pliables, accessoires, équipements, etc.) et de services (SAV, réparations, assurance, financement, etc.). M Capital avait accompagné une première phase de développement du groupe en 2016.

M Capital est une société d’investissement qui a été sélectionnée pour déployer les obligations relance, instaurées dans le cadre du programme France Relance du ministère de l’Économie. Les obligations relance constituent un dispositif de financement permettant aux entreprises de financer leur croissance avec un crédit remboursable dans huit ans ans. M Capital fait partie d’un groupement comprenant Tikehau Capital, Epopée Gestion et Audacia et déploie ce dispositif sur les territoires Grand Sud, Occitanie et Région Sud Paca.