Le Fonds Tourisme Occitanie soutient cinq nouveaux projets

Le Fonds Tourisme Occitanie a annonce sa participation au financement de cinq nouveaux projets. Il est ainsi présent à hauteur de 1,5 million d’euros dans la transformation de l’ancienne prison de Béziers (34) en hôtel, et a débloqué une enveloppe de 300.000 euros pour le projet d’acquisition-transformation de l’hôtel L’Escale, à Cerbère (66), datant du 19e siècle. Il participe également à des actions de réaménagement et de revalorisation sur les commune de Gavarnie-Gèdre (353.000 euros), Sorède (200.000 euros) et Cauterets (417.720 euros).

Lancé en 2019 à l’initiative du Conseil régional, et géré par M Capital Partners, le Fonds Tourisme Occitanie dispose de 111 millions d’euros destinés à financer exclusivement des programmes d’investissement touristique en Occitanie, qu’ils soient privés, publics ou parapublics. Il s’agit d’un fonds non agréé par l’Autorité des marchés financiers qui peut adopter des règles d’investissement dérogatoires à celles applicables aux fonds agréés.