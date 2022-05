Le Centre des jeunes dirigeants (CJD) Toulouse a choisi la Cité de l’espace pour son traditionnel événement annuel. Pour cette nouvelle édition, sa “soirée prestige” a un titre un brin énigmatique : "Trajectoires dessinées / destinées".

Le 30 juin prochain, quatre intervenants viendront ainsi témoigner du rapport entre leur petite histoire professionnelle et la grande Histoire en marche : Mathieu Baudin, historien et prospectiviste, directeur de l’Institut des futurs souhaitables ; Benoit Duparc, fondateur et gérant de Quercy Réfrigération à Moissac ; Aziliz de Veyrinas, directrice déléguée « Les Échos-Le-Parisien Évènements » ; et Jean-Louis Orengo, ichnologue [1] et inventeur d’un couvert écoresponsable, « la Georgette ».

La soirée sera agrémentée de spectacles hip-hop de l’association L Danse. Inscriptions en ligne.

Soirée prestige du CJD Toulouse, le 30 juin à la Cité de l’espace.