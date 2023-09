Le composteur fontaine pour lever le frein du compostage

Arthur Jourdan, ingénieur montpelliérain, travaille dans la méthanisation des ordures ménagères et cherche à développer une machine ludique pour sensibiliser les citoyens au tri des déchets. Il a créé alors les premiers prototypes d’un composteur 2.0 dans son garage « Historiquement, on diabolise les déchets, personne ne veut s’en occuper et ils sont ramassés tard ou tôt le matin. Je voulais trouver une machine ou l’on peut voir le processus de tri » explique Arthur Jourdan. Il lance alors son entreprise Compost Motion et conçoit son premier composteur-fontaine en 2019.

Comment ça marche ?

Plus besoin de retourner les biodéchets, cette machine tourne toute seule, grâce à une roue à aubes, alimentée par des panneaux solaires. Ce composteur a la capacité de recevoir environ 200 repas par jour. Ce sont de petites usines qui valorisent les déchets à la source, avec un design très soigné. Il est totalement autonome en énergie.

L’autre qualité de cette machine, c’est qu’elle évite les mauvaises odeurs grâce à un filtre.

Déjà trois composteurs installés

Ils ont lancé leur première machine dans l’ESAT de la Bulle Bleu à Montpellier, il y a deux ans, « le composte fontaine trie les déchets de la cantine qui fait 300 couverts par jours, après le composte est utilisé dans les espaces vers et le potager ». Un composteur a aussi été installé à la faculté d’éducation de Montpellier au milieu des tables extérieures pour manger.

Le dernier et troisième composteur a été placé dans un espace de coworking à Lattes, "Les déchets de cuisine, c’est 80 % d’eau donc à la fin du cycle nous n’avons pas beaucoup de compost sur nos petits modèles, on va produire un seau tous les six mois puis le composte est redistribués soit pour les salariés ou pour les pots de fleurs du site". Arthur Jourdan est aussi en train de discuter avec la région Occitanie pour installer une machine dans un lycée rural.

Dans un mois et pour la première fois, un composteur-fontaine sera installé dans le centre ville d’un village au Sud de Bordeaux, en accès libre pour les restaurateurs, mais aussi les habitants.

Adèle Chiron

Sur la photo : Le composteur-fontaine développé par Arnaud Jourdan - Compost Motion