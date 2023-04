L’union des œnologues de France organise, le 19 avril prochain, le dix-septième concours Vinalies Occitanie, au parc des expositions de Béziers. Initié en 1984, ce concours valorise les meilleurs vins occitans.

Le jury est composé de plus de cent œnologues, de représentants de la production, de la commercialisation et de la presse, qui dégusteront plus de 1000 échantillons de vins afin de décerner les médailles d’Or (Note 89 à 92 sur 100) et d’Argent (85 à 88 sur 100).

Une seconde dégustation aura lieu le 4 mai, avec un “super-jury”, afin de décerner les coups de cœurs parmi les médaillés.

