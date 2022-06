Le Groupe La Dépêche du Midi, Golden Child, la structure de Bigflo et Oli, et la société de production de spectacles Bleu Citron organisent la première édition du Rose Festival, les 2 et 3 septembre au Meett. Une vingtaine d’artistes renommés sont annoncés, comme IAM, Damso, Ben Mazué, L’impératrice et Chilla. Bigflo et Oli joueront les deux soirs. La programmation des deux scènes est très éclectique (rap, électro, variétés, etc.).

Dès la deuxième édition du festival, une troisième scène sera aussi ajoutée et dédiée aux jeunes talents. Le festival est porté par la SAS Rose (volet artistique) et l’Association Rose qui, tout au long de l’année, proposera des activités culturelles à destination des publics les plus fragiles socialement. Plus d’informations et tarifs en ligne.

Vendredi 2 et samedi 3 septembre 2022, au Meett, parc des expositions de Toulouse, de 16 heures à 2 heures du matin.