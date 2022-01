M Capital organise, le 20 janvier prochain, un webinaire sur le dispositif « Obligations relance ». Le fonds d’investissement toulousain a en effet été choisi par l’État et la Région pour déployer ce programme en Occitanie et dans le Grand-Sud. Doté nationalement de 300 millions d’euros, il vise à aider la transformation et l’innovation des PME-PMI de tout secteur, notamment celles engagées dans la transition environnementale.

Les « Obligations Relance » sont assimilables à des « quasi-fonds propres », selon M Capital, et devront être remboursées « à leur terme de huit ans ». « Le taux d’intérêt des obligations pourra être bonifié par l’atteinte d’objectifs prédéterminés basés sur des critères de responsabilité sociale et environnementale », ajoute le fonds d’investissement toulousain.

Participeront aux échanges Julien Charles-Lauvauzelle, directeur de participations à M Capital, Stéphane Carcenac, pilote de la commission Stratégie, finance et relance au Medef 31, Pascal Robert, responsable des études à la Banque de France, et Catherine Mallet, directrice Générale déléguée chez Actia Group.

Inscriptions ouvertes.

Conférence en ligne sur les Obligations relance, le 20 janvier 2022 à 11h.