Le groupe Hortussol investit dans des terres agricoles

Florence Médina a lancé il y a un an Hortussol Finance, une société de gestion de fonds qui permet d’investir dans des obligations de placement non cotées. Par la suite avec Hortussol Agri, l’entrepreneuse achète des exploitations agricoles de 5 à 7 hectares afin d’y produire des fruits et légumes sous serres. "Avec la pandémie, j’ai constaté qu’il n’y avait plus rien dans nos rayons des supermarchés, alors je me suis posée une question : comment faire lorsqu’il y aura d’autres crises ? J’ai donc créé un business modèle autour de l’agriculture en circuit court".

L’entrepreneuse veut lever des fonds pour relancer les exploitations agricoles en perdition afin d’investir dans des serres écologiques. Le groupe accompagne soit l’agriculteur qui souhaite garder son exploitation "On vient juste en soutient en lui proposant d’installer des serres sur des parcelles inexploitées, ou l’agriculteur veut arrêter sa production, alors on rachète son exploitation" explique Florence Médina. Une première exploitation a été rachetée dans le Gard : la châtaigneraie et brasserie La Bogue. Aujourd’hui, l’achat des terres, va permettre le lancement de la construction des serres solaires.

Des serres solaires et autonomes

Le groupe Hortussol place des serres en verre sur des parcelles inexploitées par l’agriculteur. "Le principe c’est qu’un ordinateur calcule le taux d’humidité et cela permet d’ouvrir les velux ou mettre en route le système d’eau froide ou d’eau chaude pour réchauffer la structure" détaille Florence Médina*.* L’eau qui alimente cette technologie provient de la pluie. « On gardera uniquement l’eau des épisodes Cévenol, c’est une eau qui n’arrive pas à s’écouler dans les nappes phréatiques et qui s’écoulent directement dans la Méditerranée". Avec ces serres qui s’adaptent, Florence Médiane espère faire pousser des fruits aussi exotiques, comme l’avocat et l’ananas et éviter l’importation.

Une première installation est testée à Carcassonne sur le domaine Pujol. « Il faut prouver que notre idée est viable pour ensuite développer le modèle dans d’autres régions ». Les investissements serviront donc au développement des énergies solaires.

Aider les jeunes agriculteurs à s’installer

Un modèle économique qui veut avant tout aider les jeunes agriculteurs qui s’installent sur le territoire "Je connais bien le milieu agricole, quelqu’un de ma famille était à agriculteur et s’est suicidé. La souffrance des professionnels est de plus en plus grande et il faut soutenir ceux qui s’installent". Hortussol va donc proposer de louer aux agriculteurs des terres durant deux ans avec une serre solaire en plus sur le terrain. "On pourra ensuite leur proposer une location-vente ». L’objectif : devenir une franchise d’ici deux ans en France et développer le modèle à l’international notamment en Afrique.

Adèle Chiron

Sur la photo : Domaine Saint-Jean-de-l’Arbousier à Castries, dans l’Hérault (photo d’illustration). Crédits : Radio France