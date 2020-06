Le groupe britannique TP Group s’installe à Toulouse

TP Group, dont l’offre de services et de technologies s’adresse aux secteurs de la défense, de l’énergie et de l’aérospatial, a choisi Toulouse comme nouvelle implantation européenne. Un choix guidé par la volonté de TP Group de développer ses activités dédiées aux principaux acteurs de l’aéronautique et du spatial présents dans la Ville rose.

TP Group - Sapienza ( 65 millions d’euros de chiffre d’affaire en 2019) compte aujourd’hui 600 collaborateurs présents dans six pays européens. La filiale toulousaine fera travailler quatorze personnes au sein du B612. L’entreprise est spécialisée dans le conseil, ainsi que dans les solutions logicielles et matérielles de pointe et opère dans les secteurs de la défense, de l’espace, du renseignement, de la sécurité et de l’énergie. Cette installation a été facilitée par l’agence Invest in Toulouse.