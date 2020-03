Le groupe toulousain Fleuret-Sati rachète AFC Industrie

Fleuret-Sati a racheté l’entreprise AFC Industrie, basée en Tunisie. Spécialisée dans la mécanique de précision, le bobinage de moteurs et l’assemblage de produits finis, ses secteurs d’activités rejoignent ceux de Fleuret-Sati : l’aéronautique et le ferroviaire. La société tunisienne réalise un chiffre d’affaires de 1,1 million d’euros en 2019 et emploie quatre-vingts personnes à Tunis.

Fleuret-Sati travaille dans la conception et la fabrication de conteneurs technologiques, principalement pour Airbus, Safran ou Dassault. Ce rachat lui permettra de développer ses activités au niveau national et international. En 2019, le groupe toulousain employait 160 salariés en Tunisie et en région toulousaine, dont trente-cinq au siège social à Saint-Orens. Son chiffre d’affaires s’élève à 17 millions d’euros.