Le nouveau ToulÉco le mag en kiosque !

Le numéro automne-hiver (novembre, décembre et janvier) de ToulÉco le mag est désormais disponible en kiosque. À la Une de ce numéro 44, un dossier sur l’Occitanie dans le monde de demain pour se projeter au-delà de la crise actuelle : hydrogène vert, aéronautique du futur, agriculture biologique, circuits courts, sobriété énergétique, avancées médicales. De quoi garder de l’espoir dans un présent un peu morose !

À lire également, l’interview de Pierre-Olivier Nau, nouveau président du Medef 31, et le déjeuner avec Pierre Benaïm, directeur de la Stratégie régionale de l’innovation au Manoir du Prince (à l’époque où c’était encore possible). On fait aussi le point sur le thermalisme, dont le modèle a été mis à mis par la crise du Covid-19. On n’oublie pas enfin la culture, avec notamment deux belle rencontres : le musicien et chanteur Barbagallo et l’écrivain Magyd Cherfi, membre du mythique Zebda.

L’édition du Tarn numéro 41 fait elle sa une sur l’interview exclusive accordée par Éric Ducourneau, le directeur du grand groupe pharmaceutique Pierre Fabre.

ToulÉco le mag est disponible dans ses trois éditions (Montpellier, Tarn et Toulouse) chez votre marchand de journaux en Occitanie et sur la boutique en ligne de ToulÉco.