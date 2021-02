Le nouveau ToulÉco le mag en kiosque !

Le nouvel opus, 45eme du nom, de ToulÉco le mag est désormais disponible en kiosque. À la Une de ce nouveau numéro, un dossier sur les grandes mutations en cours dans le monde de l’entreprise en raison de la crise Covid : Nouvelles façons de travailler, de communiquer, de revendiquer... La rédaction a décrypté pour vous les transformations actuelles.

À lire également, le grand entretien de Muriel Avinens, directrice de Dell Montpellier, et l’interview de Sylvie Vergez , la directrice générale de l’IoT Valley située à Labège. Ce magazine fait aussi le point sur la nouvelle réforme de l’apprentissage et propose de s’aérer l’esprit en à la découverte de l’Aubrac. Enfin, deux rencontres culturelles pour revenir à l’essentiel. Le chef d’orchestre Pierre Bleuse et le passionné de photographie Christian Caujolle, nouveau conseiller artistique du Château d’eau.

L’édition du Tarn numéro 42 s’ouvre sur un focus consacré à Syselec, entreprise spécialisée dans le câblage d’armoires électriques et de cartes électroniques.

ToulÉco le mag est disponible dans ses trois éditions (Montpellier, Tarn et Toulouse) chez votre marchand de journaux en Occitanie et sur la boutique en ligne de ToulÉco.