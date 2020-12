Le nouveau président de Toulouse-Capitole veut « une université ouverte »

Hugues Kenfack, pourquoi vous être présenté à la présidence de l’Université Toulouse 1 Capitole ?

Je suis très attaché à cette université. J’y ai suivi mes études de droit et occupé une place d’enseignant dès que cela a été possible. Si je me sens professeur avant tout, j’ai déjà eu l’occasion d’exercer des responsabilités administratives, en tant que vice-président en charge du Conseil scientifique lors de la mandature de Bruno Sire puis en tant que doyen de l’Université de droit, de 2012 à 2017.

Dès le mois de décembre 2019, j’ai envisagé une candidature et réfléchi à un programme. Puis la pandémie de Covid est survenue. Mon programme n’était pas finalisé, mon équipe pas encore solide ; et il importait de faire face à la crise, en bloc, derrière la présidence précédente. Mais ensuite, j’ai estimé que la gestion de crise n’avait pas été à la hauteur de l’institution. On aurait dû, dès mars 2020, adapter notre organisation, et ça n’a pas été le cas. Avec un programme abouti, je me suis présenté à la présidence de cette université vieille de 800 ans.

Quelles sont les grandes mesures que vous entendez initier ?

La première concerne l’enseignement. Il est temps de passer à une pédagogie hybride, en présentiel et à distance, il est urgent d’équiper les amphithéâtres pour enseigner à distance. La Région Occitanie et la Métropole toulousaine nous soutiennent dans une politique offensive en matière d’équipement. Le retour des étudiants au sein de l’université est impératif : sans étudiant, Toulouse-Capitole n’est pas une université. Les étudiants, en première année en particulier, ont été laissés pour compte, les inégalités s’accentuent. Ce n’est pas ma conception du service public à la française. Pourquoi les grandes écoles et les classes préparatoires fonctionnent-elles presque normalement et pas les universités ? La relation personnelle et humaine entre l’enseignant et l’étudiant est indispensable, la valeur des diplômes délivrés en dépend. Le présentiel pour les cours, les travaux dirigés et les examens est une priorité. Cela peut et doit s’organiser dans le respect des gestes barrières.

« Le temps de l’obstruction systématique à la politique du site toulousain est révolu »

La seconde concerne les personnels, enseignants, chercheurs, enseignants-chercheurs, personnels administratifs. Les conditions de travail doivent être sensiblement améliorées, leur santé et leur bien-être doivent être pris en compte. L’humain est au cœur de mon programme.

Enfin, il est temps de passer à une stratégie internationale digne du site toulousain, et non de stagner à l’idée d’une université ouverte sur le monde. Nous devons multiplier les parcours d’excellence, avec des doubles diplômes, des accords avec les universités étrangères. Nous sommes au XXIe siècle, nous devons être une université internationale localisée à Toulouse. L’alliance Engage.eu, consortium de sept universités européennes dont notre université fait partie, est un des projets structurants. C’est un exemple.

Quelle est votre position par rapport à l’Université fédérale de Toulouse ?

Je veux l’exprimer clairement : le temps de l’obstruction systématique à la politique du site toulousain est révolu. Notre université, avec toutes ses composantes - droit, économie, gestion - n’est pas un village gaulois. J’ai l’intention d’être un acteur de la construction du site toulousain. Nous n’aurons pas peur de nous ouvrir aux autres universités et aux grandes écoles de notre ville, comme aux universités du monde entier. Le label Initiative d’excellence (Idex) est perdu mais pas la construction d’un site de renommée internationale, comptant aussi sur l’appui de partenaires extérieurs, dont la Région Occitanie et Toulouse Métropole.

Comment jugez-vous la nouvelle loi de programmation de la recherche proposée par la ministre Frédérique Vidal ?

Sur la forme, je regrette le manque de concertation des acteurs de terrain que nous sommes. Le principe de subsidiarité, la prise de décision au plus près, n’est pas respecté. A fortiori une loi adoptée en pleine période de confinement ! Sur le fond, l’une des mesures auxquelles je suis le plus opposé concerne la suppression du Conseil national des universités (CNU) et son rôle dans le recrutement et la gestion des carrières des universitaires. Nous y perdons notre indépendance au profit du pouvoir administratif et politique. C’est une erreur.

Propos recueillis par Valérie Ravinet

Sur la photo : Hugues Kenfack, nouveau président de l’Université Toulouse-Capitole – Crédit : Valentine Chapuis.