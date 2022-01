Condamné, le président du Conseil départemental du Gers Philippe Martin démissionne

Philippe Martin, le président socialiste du département du Gers (pour la première fois élu à ce poste en 1998), a annoncé sa démission mercredi 6 janvier. Il venait d’être condamné à deux ans de prison avec sursis pour détournement de fonds publics et déclaré inéligible pour trois ans. Il a rémunéré son ex-épouse pour un emploi fictif d’assistante parlementaire entre 2002 et 2013. Il fut ministre de l’Écologie (2013-2014), député (2002-2017) et président de l’Agence française pour la biodiversité (2017-2020).

Avec son ex-femme – condamnée à six mois de sursis probatoire pour complicité et recel de détournements de fonds publics – Philippe Martin est condamné à rembourser les 238.000 euros qu’elle avait perçus à l’Assemblée nationale. Ils devront, en outre, payer respectivement 70.000 et 30.000 euros d’amende.