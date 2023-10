Viseeon, le marketing de réseau au service de l’expertise-comptable

Récemment installée à Beaumont-de-Lomagne, dans le Tarn-et-Garonne, Micheline Laporte peut compter sur son parrain Fabien Tardivon pour l’épauler au quotidien. Tous deux sont membres Viseeon : un réseau d’experts-comptables indépendants qui, via un système de parrainage, travaillent en équipe sous l’égide d’une même bannière. Pour développer en 2016 ce modèle atypique dans un secteur très normé, les trois cofondateurs Joël Pereira, Mylène Pereira et Miaina Andriana ont simplement appliqué le concept du marketing de réseau (ou MLM, Multi Level Marketing) à leur projet d’entreprise.

Chaque expert exerce indépendamment tout en encadrant son équipe, générant ainsi une double source de revenus. « Dès que vous devenez parrain ou marraine, une partie de votre rémunération provient de vos filleuls », explique Fabien Tardivon. En contrepartie, chaque membre du réseau reverse à Viseeon un pourcentage de son chiffre d’affaires. Cette approche de vente multiniveaux, parfois controversée, présente pourtant selon ses membres un grand nombre d’avantages : développer une autre source de revenus, bénéficier des outils digitaux performants développés par le groupe, recevoir des conseils, rompre la solitude, tisser des liens professionnels voire amicaux. « On se voit très souvent et on s’écrit tous les jours. Pas plus tard qu’hier, j’ai eu une problématique avec un garagiste et Fabien m’a aidée à trouver la bonne approche avec mon client », abonde Micheline Laporte.

« Garder son indépendance en s’appuyant sur la force du collectif »

S’il attire beaucoup de jeunes diplômés démarrant leur activité ex-nihilo, le groupe sait aussi convaincre des experts expérimentés qui viennent s’appuyer sur ses outils numériques ou encore préparer leur départ en retraite. Viseeon est donc ouvert à chacun… Ou presque. « Le modèle peut s’adapter à tous. En revanche, tout le monde ne peut pas s’y adapter », nuance Fabien Tardivon. Si aucun prérequis n’existe pour intégrer le réseau - à part bien sûr d’adhérer à son fonctionnement - la marque se réserve le droit de sélectionner ceux qui vont la représenter.

Joël Pereira promet à ses nouvelles recrues de dépasser 120.000 euros de chiffre d’affaires dès la première année. Pour Micheline Laporte, l’accélération apportée par la marque est indéniable. « Les commerciaux n’ont pas fait le travail à ma place. Bien mieux, ils m’ont accompagnée dès le départ, de façon très poussée, et m’ont appris toutes les ficelles. Ils m’ont donné les moyens de réussir », souligne-t-elle. La jeune experte n’a pas encore terminé son premier exercice ; confiante, elle devrait « atteindre son objectif » et se montre déterminée à aller beaucoup plus loin. Comme Viseeon ? Le nombre d’experts-comptables semble poser une limite naturelle à ce modèle expansif. Toutefois, la saturation n’est pas pour tout de suite : avec près de 20.000 cabinets recensés en France selon l’Omeca [1], la marque qui compte une centaine de membres peut encore miser sur de belles années de développement.

Marie-Dominique Lacour

Photo : Fabien Tardivon avec sa filleule Micheline Laporte. Crédits : MDL - ToulÉco.