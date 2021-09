La quatrième édition du salon Auto-Moto Classic se déroulera pour la deuxième année au nouveau parc des expositions de Toulouse, le Meett, du 24 au 26 septembre. Parmi les multiples événements prévus, on peut retenir la célébration des 80 ans de la mythique marque américaine Jeep, une grande exposition sur les voitures sportives mythiques et la FeeRarissime, l’exposition dédiée à Ferrari. Une quarantaine de modèles de la marque italienne seront présentées. 150 exposants seront aussi présents dans les travées du Meett ( vendeurs de véhicules de collection, spécialistes de la restauration, marchands d’accessoires, etc.).

Un large parking extérieur sera ouvert aux visiteurs conduisant des véhicules anciens de plus de 30 ans pour exposer leurs pièces vintage. Nouveauté cette année, une traversée de Toulouse en voitures anciennes qui aura lieu le dimanche 26 septembre au matin au profit des Restos du Cœur. Plus de 200 voitures et motos de collections sont attendues. Le départ est prévu sur le site de l’ancien Parc des Expositions, situé sur l’île du Ramier, à 9h30. L’arrivée au Meett est prévue à 11 heures. Tarifs et plus d’informations sur le site de l’événement.

Salon Auto-Moto Classic du 24 au 26 septembre 2021 au Meet de Toulouse.