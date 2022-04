À Perpignan, le salon professionnel Medfel met le bio et l’innovation à l’honneur

Cent-cinquante exposants et 5000 visiteurs seront réunis les 27 et 28 avril au Parc des expositions de Perpignan, lors du salon Medfel, dédié à la filière fruits et légumes en France. Porté par la Région Occitanie et organisé par l’Agence régionale de développement économique Ad’Occ et Spas Organisation, le Medfel est un événement regroupant les professionnels de la filière, autour de débats, conférences et tables rondes. « L’événement rassemble les producteurs de variétés endémiques et produits adaptés aux terroirs régionaux, et les acheteurs des circuits de distribution locaux et internationaux pour qu’ils rencontrent les fournisseurs de la région », expliquent les organisateurs dans un communiqué, où ils rappellent que la région Occitanie est la seconde région française productrice de fruits et légumes.

L’objectif du salon est double puisqu’il s’agit de réunir les acteurs de la filière pour répondre aux exigences des consommateurs (éco-responsabilité, RSE, respect de l’environnement, zéro résidu de pesticides, etc.), et faire découvrir des produits et services en lien avec ces exigences : approvisionnement de proximité, qualité, labels, nouveaux emballages, éco-logistique, laboratoires certifiant la qualité des produits, etc.

Nouveauté cette année, le Medfel dédie un pôle aux jeunes entreprises innovantes proposant des solutions pour la consommation responsable : le Lab’Innov. Économie circulaire, zéro-gâchis, initiatives écologiques, RSE, développement durable… Les start-up proposant des produits et services innovants dans ces thématiques seront mises en avant durant le salon.

Un marché et un circuit bio au cœur du salon

Avec 556.634 ha certifiés bio et en conversion et 37 % des surfaces viticoles bio françaises, l’Occitanie est aujourd’hui la première région bio de France. Depuis l’adoption de son plan Bi’O 2018-2022, qui se poursuivra en 2023, près de 4 millions d’euros sont mobilisés chaque année par la Région Occitanie, pour accompagner la structuration et le développement des filières agricoles. L’entrée du salon Medfel sera ainsi consacrée à un marché bio, « The Organic Market », où les exposants proposeront une offre de fruits et légumes bio. Un circuit baptisé « Organic Road » sera également mis en place pour identifier plus rapidement les offres bio sur le salon.

Premier employeur régional avec 165.000 emplois, l’agriculture est mise au cœur de l’expérimentation du Revenu Écologique Jeunes (REJ), lancé par la Région Occitanie. Courant avril, elle lancera cette expérimentation auprès de 1500 jeunes, qui seront accompagnés dans leur projet professionnel « vert » : formation, projet de création ou reprise d’une entreprise favorisant la transition écologique. Le REJ leur permettra d’atteindre un revenu proche de 1000 euros, pour les encourager à s’orienter vers ces métiers.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Environ 150 exposants sont attendus au Medfel, à Perpignan, où le bien sera particulièrement mis en avant. Crédit : DR.