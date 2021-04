Service public. La Direccte refondue en Dreets et en DDETS

Le « service public de l’insertion », lancé par le gouvernement en fin d’année dernière, afin de simplifier le fonctionnement des directions régionales et départementales actuelles, vient de voir le jour en Occitanie et en Haute-Garonne.

Deux nouvelles directions départementale et régionale, placées sous l’autorité du préfet, ont été créées :

– la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets),

– la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS).

Au niveau régional, la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) succédera à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et aux services chargés de la cohésion sociale. Elle sera dirigée par Christophe Lerouge, actuel directeur de la Directe Occitanie.

Au niveau départemental, la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) regroupera les compétences en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion de la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) et des « unités départementales » des Direccte. Elle sera quant à elle, dirigée par Bertrand Le Roy, actuel directeur de la DDCS Haute-Garonne.