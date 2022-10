L’association 111 des Arts-Toulouse, qui soutient les enfants atteints de graves maladies, en particulier de cancers et leucémies, et les équipes hospitalières qui les soignent, organise du 10 au 20 novembre, sa traditionnelle exposition caritative.

Comme de coutume, 111 œuvres originales, de professionnels ou d’amateurs, seront présentées au public après avoir été sélectionnées par un jury indépendant (renouvelé par tiers tous les ans). Le format de tableaux (20x20cm) et le prix (92 euros sans encadrement ou 111 euros avec un cadre au choix, en bois naturel, blanc, ou noir) ne change pas.

L’entrée à l’exposition est gratuite mais une adhésion annuelle à l’association (de 30 euros) est obligatoire pour pouvoir acheter des tableaux (elle revient à 10,20 euros après déduction fiscale). Le prix de vente des tableaux se répartit ainsi : 50 % pour l’artiste et 50 % reversés à la recherche médicale. L’adhésion, le produit de la tombola organisée et les dons sont eux intégralement reversés à la recherche médicale. En 21 ans, l’association des 111 des Arts Toulouse a vendu plus de 32.000 œuvres et récolté plus de 1 million d’euros.

Exposition à la Chapelle de l’Hôtel-Dieu à Toulouse, du jeudi 10 au dimanche 20 novembre, tous les jours de midi à 20 heures.