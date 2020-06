Les engagements de Toulouse Métropole en faveur de l’économie sociale et solidaire

Dans le cadre du plan de relance annoncé par Jean-Luc Moudenc le 9 juin dernier figurent des mesures qui concernent l Économie Sociale et Solidaire. Toulouse Métropole propose ainsi de créer une plateforme numérique baptisée Le citoyen consom’acteur. « Opérationnelle dès 2020, elle encouragera à consommer autrement (consommation limitée / sobriété, locale / relocalisée, durable, éthique, équitable, solidaire) et permettra une relance de l’économie locale par la consommation locale », indique la métropole dans un communiqué.

Cette plateforme promet de contribuer « à diriger les efforts vers celles et ceux qui participent à faire de Toulouse une Métropole innovante, résiliente et inclusive, en rendant visible auprès du grand public l’offre de biens et de services de proximité de ces entreprises ».

Par ailleurs, Toulouse Métropole s’engage à apporter des réponses en matière de trésorerie et d’accompagnement aux entreprises de l’Économie sociale et solidaire, (ESS). Un secteur qui pèse 3100 établissements employeurs, soit 11 % des employeurs locaux et 33.000 emplois sur le territoire. Ceux-ci « ne bénéficiaient jusqu’à ce jour d’aucune action ciblée des chambres consulaires car caractérisées par un modèle économique complexe et hybride ».