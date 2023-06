Les entrepreneurs occitans satisfaits de l’action des CCI

La troisième édition de l’enquête de performance sur l’action des Chambres de commerce et d’industrie, menée par l’institut de sondage Opinionway pour CCI France, vient d’être publiée [1]. Il en ressort une véritable satisfaction au niveau régional quant à la qualité des prestations délivrées par la chambre consulaire l’an dernier puisque la note atteint 8,5/10 (8,1 au niveau national).

Tous les autres critères sont également au-dessus de la moyenne nationale, toujours à plus de 8,5/10, qu’il s’agisse de la qualité de l’interaction avec les interlocuteurs de la CCI, de la rapidité de prise en charge du besoin ou de la qualité du suivi tout au long de la prestation. À noter, par ailleurs, que 68 % des entreprises accompagnées en Occitanie auraient mis en place au moins une action de transformation (numérique, écologique, etc.).

La CCI Occitanie et les treize CCI territoriales de la région accompagnent les 370.000 entreprises et les porteurs de projet de la région dans de nombreux domaines (création-transmission-reprise, recherche de financements, développement commercial en France et à l’international, ressources humaines, transitions environnementales et digitales, etc.). Chaque année, ce sont plus de 18.000 projets d’entreprises qui sont accompagnés par les conseillers experts du réseau CCI basés en Occitanie.