Mardi 13 juin, le Centre de congrès Diagora Labège accueillera la neuvième édition des rencontres Cyber Occitanie. Ce grand rendez-vous dédié à la cybersécurité lancé par ToulÉco et ToulEmploi est organisé par la société événementielle Projet X, avec le parrainage de l’Anssi [1], la Région Occitanie et l’agence de développement économique Ad’Occ. L’occasion de s’interroger sur la cybersécurité d’aujourd’hui (avec des ateliers pratiques) mais aussi d’interroger les grandes tendances de demain (table ronde « Quelle cybersécurité pour demain ? »).

Au programme : des présentations d’experts, une convention avec des rendez-vous d’affaires, des ateliers de vulgarisation et techniques, un village d’exposants, un espace dédié au recrutement et à la formation, des démonstrations, etc. Parmi les thématiques nombreuses abordées : « La cybersécurité et l’industrie »,« La cybersécurité pour zéro euro » ou encore « Les métiers de la cybersécurité en tension ».

A noter la participation de plusieurs "guests", parmi lesquels le fondateur du site Zataz Damien Bancale, la présidente nationale de Numéum Cybersécurité Nolwenn Le Ster, ou encore Nicolas Moinet, cofondateur de l’École de Pensée sur la Guerre Économique.

Les inscriptions sont ouvertes sur le site de l’évènement.

Le mardi 13 juin 2023, de 8h30 à 19 heures, à Diagora Labège, 150 rue Pierre-Gilles de Gennes à Labège.