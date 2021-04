La CGT en tête des élections syndicales TPE en Occitanie

Les résultats de l’élection des représentants du personnel ont été proclamés le vendredi 16 avril 2021 pour la région Occitanie. A l’issue du scrutin qui s’est déroulé du 22 mars au 6 avril, 24.132 électeurs salariés des TPE et employés à domicile ont pris part à ce scrutin dans la région, soit un taux de participation de 5,68 %.

Quatre listes sont au-dessus des 10 % lorsque l’on regroupe les résultats des cadres et non cadres : CGT (28,17 %), Unsa (16,54 %), FO (15,53 %) et CFDT ( 14,81 %). Les cadres ont mis en tête la CFE-CGC (28,41 %) suivie de la CFDT (18,02 %). Les non-cadres ont préféré la CGT (29.42%) et l’Unsa ( 17,18%).

Au niveau national, les quatre listes en tête sont : la CGT (26,31 %), la CFDT (16,46 %), l’Unsa (15.89 %) et FO (13,84 %). Les organisations syndicales des salariés des très petites entreprises et des particuliers employeurs les représentent au niveau de votre branche professionnelle. Elles participent par exemple à la négociation des conventions collectives, et au niveau interprofessionnel, elles négocient les accords collectifs qui concernent tous les salariés.