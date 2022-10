Lionel Bardinet : « Depuis 20 ans, nous installons les nouvelles technologies télécoms au cœur des PME »

Bardinet Télécom vient de fêter ses 20 ans... Qu’est ce que cela vous inspire ?

Une certaine fierté, je l’avoue. Dans un secteur qui a connu et qui connaît encore des évolutions technologiques majeures, nous sommes fiers d’être devenus un interlocuteur reconnu, capable de conseiller nos clients et de les accompagner dans la maîtrise d’outils qui transforment parfois radicalement leur organisation et leur fonctionnement.

À l’inverse des grands opérateurs, qui ont totalement "anonymisé" la relation client, nous avons fait le choix de mettre en face de nos clients des interlocuteurs techniques qu’ils connaissent et qui les accompagnent au quotidien.

Les enjeux télécom pour les entreprises ont beaucoup évolué ces 20 dernières années ?

Oui. Et au même rythme que les bouleversements technologiques. L’enjeu, aujourd’hui, n’est plus de "passer au numérique" ou de "connecter l’entreprise à internet" mais de garantir l’accès aux réseaux, la sécurité des données et de maîtriser l’organisation de l’information, bouleversée par l’usage des terminaux mobiles et des connexions à distance.

C’est pour aider nos clients à maîtriser tous ces enjeux que nous avons été amenés à faire évoluer notre offre. Plus que des fournisseurs et installateurs de matériels, nous nous situons aujourd’hui au cœur de la problématique des télécommunications : assurer des connexions pérennes, sécurisées, multi-canaux entre l’entreprise et son écosystème (collaborateurs, clients, partenaires...) tout en s’assurant d’une maîtrise des coûts.

En 20 ans, nous sommes passés du positionnement "d’installateur" à celui "d’opérateur local"..

Un opérateur local de télécom... Ça signifie quoi ?

Un opérateur local, c’est d’abord quelqu’un qui connait son client, son organisation, ses besoins et qui va lui apporter une solution ajustée et complète dont il assurera la pérennité.

C’est aussi un interlocuteur identifié et réactif en cas de problème. Bref, c’est l’inverse d’un opérateur national qui vend des forfaits standardisés et propose une relation client anonyme et déresponsabilisée.

Pour certains de nos clients, nous avons installé le réseau intranet et les matériels de télécommunication pour lesquels nous assurons la maintenance. Nous leur fournissons également les abonnements internet et téléphonie mobile adaptés à leur usages... et ils ont pour tout cela un seul et unique interlocuteur, qui leur assure réactivité d’intervention et garantie de rétablissement. C’est cela un "opérateur local" !

Et Lionel Bardinet dans tout ça ?

Lionel Bardinet tient la barre, donne l’impulsion et délègue beaucoup à des collaborateurs autonomes et responsables.

Nos clients sont venus nombreux à nos 20 ans me dire « vous avez une belle équipe », et ceci est vrai. Notre base de clientèle grandit lentement, mais sûrement . Ce sont de bonnes motivations pour continuer.