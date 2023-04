Loïc Blanc, Enercoop Midi-Pyrénées : « Nous ne sommes pas une multinationale qui débarque »

Loïc Blanc, que représente Enercoop dans la région ?

Enercoop Midi-Pyrénées représente plus de 4000 citoyens, à la fois des personnes physiques, des personnes morales et des organisations qui ont mis ensemble des moyens financiers, à peu près 2,2 millions d’euros, pour créer un outil au service de la transition énergétique sur le territoire de l’ex-région Midi-Pyrénées. Huit ans après sa création, la coopérative a permis de faire naître de nouveaux moyens de production d’énergie renouvelable qui fonctionnent en circuit court ou sur le principe de l’autoconsommation. Ils n’appartiennent pas à des fonds de pension.

Pourquoi vos projets ne suscitent-ils quasiment aucune opposition ?

Sans doute parce que nous créons justement de nouveaux moyens de production dans une logique complètement différente de la logique court-termiste des marchés financiers. On ne cherche pas à faire des profits. Nous allons rechercher un coût de production le moins cher possible, mais pour que le consommateur ne paye pas trop cher sa facture d’énergie, tout en prenant en compte les contraintes écologiques et sociales. Nous ne venons pas sur un territoire pour nous imposer, accaparer la ressource, que ce soit le vent, l’eau ou la biomasse pour la privatiser et gagner beaucoup d’argent. Nous ne sommes pas une multinationale qui débarque. Nous arrivons au contraire avec l’idée de collectiviser la ressource. Nos consommateurs sont des clients mais aussi nos sociétaires et cela change tout ! Ces nouveaux moyens de production, nous les faisons ensemble et en coopération avec les collectivités locales. Nous poussons les gens à s’emparer d’un sujet qui les concerne. Cela fonctionne aussi car les énergies renouvelables, c’est quelque chose d’assez simple à comprendre. Les citoyens peuvent techniquement s’approprier ces structures-là.

Peut-on dire que vous êtes opposés sur la forme et sur le fond aux grands projets ?

Je ne sais pas si c’est aussi simple. La difficulté des grands projets, c’est qu’ils mettent plus de dix ans à émerger. Mais sont-ils toujours aussi pertinents une décennie après ? Prennent-ils en compte l’ensemble d’un contexte socio-économique qui a évolué ? Souvent, la réponse est non. Quand ils arrivent à maturation, que la réalisation s’approche, ils peuvent souvent être entièrement requestionnés. Par ailleurs, les dimensions sociales et écologiques sont moins prises en compte que dans nos projets. C’est le gain de temps ou l’aspect économique qui prédomine trop souvent.

L’avenir est-il seulement dans les « petits projets », selon vous ?

Non je ne crois pas, mais il semble nécessaire d’intégrer plus de participation citoyenne dans les grands projets. Face aux enjeux écologiques notamment, les citoyens sont plus exigeants. Ils ne s’opposent pas lorsqu’ils ont l’impression de pouvoir maîtriser l’impact que le projet aura sur leur quotidien. Il ne faut pas avoir peur de jouer vraiment le jeu de l’intelligence collective et peut-être modifier les procédures réglementaires actuelles en repensant la façon dont se déroulent les enquêtes publiques, en allongeant notamment le temps de la concertation.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Loïc Blanc, directeur d’Enercoop Midi-Pyrénées Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.