M Capital lance un prêt pour encourager l’engagement écologique et social

Le fonds d’investissement toulousain M Capital lance le Peps (Prêt à Engagement Positif et Sociétal) pour valoriser l’engagement social et environnemental des projets financés dans le secteur du tourisme. Le Peps se construit sur un dispositif incitatif permettant aux entreprises financées de bénéficier d’un taux d’intérêt à la baisse en cas d’engagements concrets (inclusion de personnes handicapées, égalité femmes-hommes, mixité sociale, baisse des émissions de gaz à effet de serre, etc.).

« Si les objectifs de performance extra-financière, fixés d’un commun accord avec les porteurs de projet sont atteints ou dépassés, l’entreprise financée peut bénéficier d’une baisse de taux pouvant aller jusqu’à 10 %, diminuant ainsi significativement la charge d’intérêts. Si l’objectif n’est pas atteint, le taux contractuel est appliqué, sans aucune pénalité », explique dans un communiqué Julie Khaski, directrice Investissement chez M Capital.