Newrest envisage de recruter 120 réfugiés ukrainiens

Newrest, le spécialiste toulousain du catering aérien fondé et coprésidé par Olivier Sadran, prévoit de recruter 120 réfugiés ukrainiens pour étoffer ses effectifs dans ses usines installées dans les aéroports d’Orly et de Roissy, près de Paris, ainsi qu’à Toulouse-Blagnac, Lyon-Saint Exupéry et Nice Côte d’Azur. « Nous avons un besoin qui s’exprime suite à la signature de nouveaux contrats et à la reprise du trafic aérien », a expliqué un porte-parole du groupe.

Les réfugiés ukrainiens seront recrutés en CDI à des postes d’équipier polyvalent. « La barrière de la langue ne sera pas un problème et leur intégration sera rapide », poursuit cette source. « Les recrues effectueront​ des tâches répétitives et simples. »

Néanmoins, rien n’est encore fait. Newrest est dans l’attente d’une réponse favorable de la part des autorités françaises. « Cela prend du temps mais on trépigne d’impatience. »