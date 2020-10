Macron décrète un nouveau confinement national

Bis repetita. Pour contrer la deuxième vague, le président de la République a annoncé le début d’un nouveau confinement à l’échelle nationale. Ce confinement débutera à partir de jeudi 29 octobre, minuit. Il sera sensiblement différent de celui du 17 mars puisque les usines, les sites industriels, les chantiers de BTP et les exploitations resteront ouverts. Le télétravail redevient la norme et les salariés et employeurs devront réutiliser l’attestation de déplacements.

Les commerces essentiels (supermarchés, commerces de bouche, pharmacie, etc.), les crêches, écoles, collèges et lycées seront également ouverts. En revanche, les bars, les restaurants et les sites accueillant du public demeureront fermés « au moins jusqu’au 1er décembre prochain ». Le sort des théâtres et lieux culturels n’a pas encore été fixé.

De nouvelles mesures d’accompagnement de l’économie seront détaillées par le gouvernement avec des aides de 10.000 euros par mois. Le chômage partiel va être reconduit et des mesures de trésorerie vont être décidés, notamment pour les TPE, PME, artisans et commerçants.

« Tous les quinze jours, nous ferons un point sur les avancées de l’épidémie pour voir si nous pouvons alléger les contraintes, notamment pour les commerces », explique Emmanuel Macron. Ainsi, au 15 novembre, une première évaluation de la situation sera étudiée. Si alors, « nous maîtrisons mieux la situation, alors nous pourrons réévaluer les choses et alléger les contraintes, notamment pour les commerces ».

L’objectif du gouvernement est de faire descendre le nombre de contaminations de 40.000 à 5000 par jour. Le coût de ce confinement est estimé entre 15 et 20 milliards d’euros par mois.

M.V.

Photo : Rémy Gabalda - ToulÉco