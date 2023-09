Les Burgers de Colette arrivent à Toulouse

L’enseigne Les Burgers de Colette poursuit son expansion en France en ouvrant un nouveau restaurant à Toulouse. En janvier dernier, l’enseigne française de burgers annonçait en effet le lancement de l’entreprise en franchise pour élargir son réseau territorial.

Après avoir lancé cinq restaurants à Bordeaux, Rennes et au Cap Ferret en à peine trois ans, Les Burgers de Colette s’installe donc aussi dans la Ville rose au 19 boulevard de Strasbourg. Le restaurant sera ouvert de 11h30 à 23 heures, sept jours sur sept. Le lieu proposera huit recettes composées selon l’enseigne « de produits frais et 100 % français ». Les propriétaires, Cédric Monier et David Jovenet, ont lancé e, 2021 Mitsuba, un restaurant de street food japonaise sur Bordeaux. L’équipe toulousaine des Burgers de Colette recrute huit collaborateurs pour le lancement de son nouveau restaurant.

L’enseigne, née en 2019, fait travailler soixante personnes, avec environ cinquante recrutements réalisés en 2023. Elle prévoit un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 2023, alors que l’an dernier, Les Burgers de Colette ont vendu plus de 290.000 burgers et 120 tonnes de frites.