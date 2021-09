Occitanie. Deux nouveaux présidents à l’Arec et l’Aris

Christian Assaf et Stéphane Marcel prennent la tête respectivement de l’Agence régionale énergie climat (Arec) et du Conseil de surveillance de l’Agence régionale des investissements stratégiques (Aris) [1]. Créée en 2018, l’Arec vise à former l’ensemble des acteurs des territoires pour accélérer les projets de transition énergétique en vue de devenir « une région à énergie positive ».

Christian Assaf est conseiller régional et président du groupe majoritaire Socialistes et citoyens d’Occitanie. Il est par ailleurs vice-président chargé des Sports à Montpellier Méditerranée Métropole. Avant ses différents mandats, il était attaché de la fonction publique territoriale.

Stéphane Marcel est président depuis 2008 de Créalia Occitanie, le fonds de soutien aux entreprises innovantes de la Région Occitanie. Il est le cofondateur de l’entreprise montpelliéraine Smag, qui fabrique des solutions numériques pour le monde agricole, et actuellement cadre dirigeant du groupe international de coopérative agricole InVivo.