Le Crédit Agricole Toulouse 31. De nouvelles cartes biométriques proposés aux Haut-Garonnais

Le Crédit Agricole Toulouse 31 propose à ses clients une nouvelle version biométrique de ses cartes à débit différé premium Mastercard Gold et World Elite. Les règlements des achats s’effectuent sans contact grâce à l’empreinte digitale de l’utilisateur. L’utilisateur n’a jamais besoin de saisir son code secret, puisqu’il n’y a pas de limites de montant.

La banque promet que les clients conserveront toutes les fonctionnalités et tous les avantages liés à leur carte bancaire actuelle (choix du débit immédiat ou différé, plafonds de paiement et de retrait, assurances et assistances, etc.). Cette innovation est pilotée par Crédit Agricole Payment Services, en partenariat avec Mastercard et G+D, entreprise innovante dans le domaine de la sécurisation des paiements notamment. Elle se commande auprès de son conseiller en agence ou sur la boutique en ligne. L’activation, quant à elle, se déroule comme pour les cartes traditionnelles : par un simple paiement avec le code confidentiel.

Le Crédit Agricole Toulouse 31 compte environ 461.000 clients pour 1400 collaborateurs en 2021.