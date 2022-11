Audit. Le cabinet La Direction ouvre un bureau à Toulouse

Fondé en 2020 et implanté à Bordeaux, La Direction, cabinet de directeurs administratifs et financiers (Daf) externalisés, va ouvrir un bureau à Toulouse. Cette entreprise accompagne des entreprises technologiques et numériques dans leur gestion financière et organisationnelle. Elle revendique cinquante clients français et internationaux, dont French Tech Bordeaux, Mainbot, qui travaille dans la robotique, Dronisos, qui produit des drones lumineux, ou encore Sunna Design, qui conçoit et produit des solutions innovantes d’éclairage public solaire.

Le développement toulousain sera assuré par Cynthia Pareau Rinaudo. Elle est dotée d’une expérience de neuf ans en fonds d’investissements puis de huit ans en tant que directrice financière d’Ermic, groupe industriel et de service toulousain.

La Direction annonce l’ouverture de dix postes à Bordeaux et Toulouse (directeurs financiers, responsables administratif, etc.) en 2023. Diplômés d’une grande école ou d’un parcours académique de premier rang, les postulants doivent cumuler huit à quinze ans d’expérience, dont trois à cinq ans au sein d’un cabinet d’audit et de conseil.