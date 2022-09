Début de la concertation sur l’avenir de l’incinérateur de déchets de Toulouse-Mirail

Le mardi 20 septembre sera lancée une grande concertation préalable au projet d’évolution de l’incinérateur de déchets Toulouse-Mirail, de son nom officiel Unité de valorisation énergétique de Toulouse-Mirail. Celui-ci est critiqué notamment par l’ONG Zero Waste, qui le présente dans une étude comme étant de loin « le plus polluant de France » en niveau des oxydes d’azote. Le syndicat mixte Decoset, qui assure sa gestion, va notamment organiser plusieurs réunions et ateliers.

La première aura lieu le 20 septembre, de 18h30 à 20h30, à la salle du Sénéchal, en présence de Vincent Terrail-Novès, président de Decoset, de Jérémie Cavé, consultant chercheur en écologie urbaine et auteur de « La ruée vers l’ordure », de Patrick Scheurer, conseiller du Pôle Déchets de l’association de gestion lyonnaise Amorce, et de Thomas Guilpain, responsable plaidoyer Zero Waste Toulouse. Cette réunion se déroulera en présentiel mais sera également couplée à un dispositif permettant de participer à distance via Zoom.

Des débats mobiles et des ateliers auront lieu jusqu’à début novembre. Une restitution aura lieu le lundi 21 novembre de 18h30 à 20h30 à la salle Lafourguette, à Toulouse. Plus d’informations sur les modalités de la grande concertation en ligne.