The Original American Donuts s’installe à Toulouse

The Original American Donuts a ouvert ses portes à Toulouse le 18 mai rue d’Alsace-Lorraine. Il sera inauguré officiellement le mercredi 5 juillet. Au menu de cette nouvelle adresse : une offre de quatre gammes de donuts avec de nombreux toppings possibles (glace, sucre à la canelle, speculoos, etc.). Mais également une large carte de boissons froides (cafés frappés, chocolats frappés, citronnades et smoothies, milkshakes) ou chaudes (cafés, thés et chocolats).

Nicolas Evrard, à l’origine de ce projet, a tenu à ce que les donuts soient fabriqués avec des produits locaux et confectionnés localement.