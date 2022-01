Philippe Douste-Blazy devient actionnaire du groupe bordelais Alogia

Le groupe Alogia, basé à Bordeaux et spécialisé dans la transformation du logement des seniors pour qu’ils conservent leur autonomie, annonce l’arrivée de Philippe Douste-Blazy à son capital. L’ancien maire de Toulouse (2001-2004), ancien ministre des Affaires étrangères (2005-2007) et de la Santé (1993-1995 et 2004-2005), devient membre du comité stratégique de l’entreprise.

Il rejoint Olivier Delouis et Stéphane de Laforcade, investisseurs et vice-présidents du groupe. Alogia Groupe compte 330 collaborateurs, dont un réseau de 300 ergothérapeutes en France. Il est présidé par Alexandre Petit.