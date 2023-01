Hélène Vié, nouvelle présidente de la délégation FCE Haute-Garonne

Hélène Vié, dirigeante de la Maison de la Violette, a été élue fin décembre présidente de la délégation FCE Haute-Garonne, le premier groupement de femmes chefs d’entreprises en France. Elle succède à Anouk Déqué, appelée à la présidence nationale FCE France et élue récemment pour un mandat de quatre ans. La délégation Haute-Garonne compte dorénavant près de 150 membres.

Le réseau FCE France rassemble aujourd’hui soixante-deux délégations réparties sur l’ensemble du territoire français. Parmi ses membres, plus de 2000 entrepreneures, qui représentent plus de 100.000 salariés pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 8 milliards d’euros. L’association est également fondatrice du réseau mondial « FCE Monde », présent dans plus de soixante-dix pays et qui compte plus de 500.000 femmes dans le monde.