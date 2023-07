Dans l’Aveyron, le Lot et la Lozère, le déploiement de la fibre se poursuit

Le cap des 300.000 logements pouvant bénéficier de la fibre [1] a été franchi le 1er juillet dans les départements de l’Aveyron, du Lot et de la Lozère.

Le déploiement du réseau très haut débit, initié par les collectivités locales, se poursuit en s’appuyant sur l’expertise d’ALLiance Très Haut Débit, une société anonyme [2], filiale d’Orange Concessions. Celle-ci a été créée spécialement pour développer le très haut débit dans ces trois départements, ALL étant l’acronyme d’Aveyron, Lot et Lozère. Aujourd’hui, 90 % du territoire concerné sont couverts et 100.000 foyers ont déjà souscrit à une offre fibre.