Haute-Garonne. Éric Daguerre nommé directeur général des services, et Jérôme Picaud, directeur de cabinet de Sébastien Vincini

Sébastien Vincini, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne depuis décembre 2022 annonce en ce début juillet, la nomination d’Éric Daguerre au poste de directeur général des services et de Jérôme Picaud au poste de directeur de cabinet. Ces nominations font suite à celles de Sabine Fontez et Marion Mitschler, respectivement nommées directrice adjointe de cabinet et cheffe de cabinet en décembre 2022.

Éric Daguerre était précédemment directeur de cabinet du Conseil départemental de la Haute-Garonne, depuis avril 2015. Il est titulaire du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (Capa), d’un Master 2 Droit Public fondamental et d’un Master 2 Droit Public des affaires à l’Université Toulouse 1 Capitole, ainsi que d’un Master 2 Sociologie politique à Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Jérôme Picaud était précédemment en poste à l’Ambassade du Canada en France où il a notamment exercé en tant que directeur du cabinet de l’ambassadrice et conseiller spécial (économie, commerce, innovation, relations universitaires). Il a exercé dans différentes collectivités territoriales. Il est diplômé en histoire (Université de Limoges).