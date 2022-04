Developpement durable. Des hypermarchés d’Albi et Agen se mettent à la consigne

L’hypermarché Leclerc Les Portes d’Albi et l’Intermarché Le Passage d’Agen proposeront désormais des contenants réutilisables et consignés dans leurs rayons traditionnels de boucherie, poissonnerie et traiteur. Et ce, grâce à leur partenariat noué avec la start-up parisienne NoWW, spécialiste de la consigne.

Le client paie en caisse le montant de la consigne, en même temps que son produit. Il rapporte son contenant après usage et l’insère dans la Machine à Consigne NoWW installée dans le magasin. Le montant de la consigne est ensuite re-crédité directement (par bons d’achat, sur la carte de fidélité, par dons à une association, etc.). NoWW se charge de la collecte, du lavage et de la remise à disposition des contenants, en collaboration avec des acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire (ESS).