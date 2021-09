Banque Populaire Occitane : Trois nominations au comité de direction

Christophe Bosson, directeur général de la Banque Populaire Occitane depuis le mois d’avril dernier, vient de nommer trois nouveaux membres de son comité de direction composé de dix dirigeants :

Marie-Cécile Cholet au poste de directrice finance, pilotage et secrétariat général. Franck Delafosse en qualité de directeur d’exploitation en charge de la stratégie commerciale des réseaux retail, corporate et de la direction des marchés et des canaux distants. Et François Gilles, au poste de directeur du réseau entreprises et gestion privée.

Diplômée de l’Inseec Bordeaux, Marie-Cécile Cholet était, depuis 2015, directrice financière chez BPCE Infogérance et Technologies à Paris, structure commune des filiales informatiques du groupe bancaire.

Diplômé de l’Ieseg option finances, de l’ITB (Institut Technique de Banque) et de l’Essec, Franck Delafosse était, depuis 2019, directeur des marchés spécialisés à la Banque Populaire Méditerranée.

François Gilles a rejoint la Banque Populaire Occitane en 2018. Il avait la responsabilité du Pôle Grands Comptes.