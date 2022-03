Haute-Garonne. Un nouveau Picard à Montgiscard

Le lundi 28 mars, l’enseigne spécialisée dans le commerce de détail de produits alimentaires surgelés Picard inaugure un nouveau magasin en Haute-Garonne à Montgiscard, dans le centre commercial des Portes du Lauragais. L’inauguration de ce nouveau magasin s’inscrit dans le plan de croissance de l’enseigne nommé Proxima, dont l’un des objectifs est d’ouvrir 200 points de vente d’ici 2026. Ce point de vente proposera plus de 900 références.

Picard propose 250 nouveautés chaque année. La marque, qui compte plus de 1060 magasins en France, « revendique l’acquisition en 2020 d’un million de nouveaux clients et une croissance de son chiffre d’affaires de 12 % en deux ans ». L’enseigne ambitionne d’atteindre « 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires et vise la croissance de son chiffre d’affaires de 12 % en deux ans et la création de 1000 emplois d’ici 2026 dans toute la France ».