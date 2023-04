SNCF Réseau. Christophe Huau nommé directeur de l’agence GPSO

SNCF Réseau annonce la nomination de Christophe Huau comme directeur de l’agence du Grand projet ferroviaire du Sud Ouest (GPSO). Celle-ci est en charge de la création des lignes et gares nouvelles de Bordeaux vers Toulouse et l’Espagne et des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux (AFSB) et au nord de Toulouse (AFNT).

Christophe Huau était auparavant directeur territorial de SNCF Réseau en Bretagne et en Pays de la Loire. Précédemment, il a notamment occupé le poste de directeur du projet de LGV Sud Europe Atlantique (ligne nouvelle Tours-Bordeaux) de 2011 à 2018. Ingénieur de formation, il est diplômé de l’École nationale des travaux publics de l’État et de l’École supérieure de commerce de Paris (ESCP).