Haute-Garonne. Une association alerte sur le sort des agriculteurs

Solidarité Paysans-Adad 31, association de Haute-Garonne spécialisée dans le soutien aux agriculteurs, appelle dans un communiqué les agriculteurs à la solliciter et « à ne pas s’isoler » au moment où différentes crises (climatique, économique, sanitaire) touchent particulièrement le secteur. Les sécheresses, les épisodes de gels qui se multiplient ou encore les hausses de prix (fourrage, céréales) mettent en danger des exploitations agricoles.

Solidarité Paysans-Adad 31 a vu le jour en 1991. Elle est composée de bénévoles (agriculteurs, techniciens, médiateurs épaulés par trois salariées). L’objectif est d’apporter un soutien psychologique et une aide dans les démarches économiques, juridiques et sociales. En 2020, une centaine de familles aurait bénéficié du soutien de l’association départementale. Solidarité-Paysans est présente dans 79 autres départements. L’association estime que « deux-tiers des entreprises qui font appel à elle se maintiennent dans le milieu agricole ». La raison d’être de Solidarité Paysans-Adad 31 est aussi d’alerter les pouvoirs publics et le citoyen sur les difficultés rencontrées par les agriculteurs.