Finance. TBS Education, lauréate d’un concours inter-écoles

Les étudiants de TBS Education ont remporté, fin février, le CFA Research Challenge 2023. Il s’agit d’une compétition mondiale inter-écoles d’analyse financière organisée par le CFA Institute, association internationale des professionnels de l’investissement. Pour la seconde fois, TBS Education sort vainqueur du challenge France avec ses étudiants issus des Masters of Science en Finance d’entreprise. Après s’être imposée face à treize autres écoles et universités françaises, TBS Education était la seule école de commerce présente en finale cette année, aux côtés de l’Université de Lille et de l’IAE Gustave Eiffel.

Cette compétition mondiale inter-écoles d’analyse financière a vu se confronter plus de 5000 étudiants et 900 universités dans le monde. Des équipes composées de trois à cinq étudiants doivent effectuer l’analyse financière d’une entreprise cotée et écrire un rapport complet afin d’émettre une recommandation d’achat ou de vente des actions de cette entreprise pour d’éventuels investisseurs. Les équipes finalistes doivent ensuite présenter leurs recommandations à un jury composé de trois gestionnaires d’actifs professionnels. Cette année, les étudiants ont planché sur le cas de l’entreprise Fnac-Darty.