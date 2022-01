Aéroport Toulouse-Blagnac. Volotea lance sa ligne vers Faro

La compagnie aérienne à bas prix espagnole Volotea lance une ligne vers Faro (Portugal) au départ de l’Aéroport Toulouse-Blagnac. D’un jour par semaine, la compagnie va passer à deux jours par semaine d’activité sur la ligne (les jeudis et les dimanches) à partir du 15 mai 2022. Ce qui équivaudra à près de 8556 sièges. À ce jour, Volotea a transporté plus de deux millions de passagers depuis l’aéroport de Toulouse-Blagnac.

Volotea propose désormais vingt-six destinations au départ de l’aéroport de Toulouse-Blagnac vers huit villes françaises (Ajaccio, Bastia, Caen, Figari, Lille, Nantes, Nice et Strasbourg) et vers dix-huit villes à l’international (Cagliari, Catane, Corfou, Dubrovnik, Fuerteventura, Héraklion, Lanzarote, Luxembourg, Malaga, Madrid, Naples, Palma de Majorque, Prague, Santorin, Split, Tenerife Sud, Venise et donc Faro).