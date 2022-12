Micromobilité. La société REV déploie sa solution en Occitanie

À l’occasion d’Energaïa, le forum européen des énergies renouvelables qui se tient à

Montpellier, L’Agence régionale énergie climat (Arec) Occitanie, See You Sun et Station REV ont annoncé leur association pour la création de la société REV d’Occitanie.

Cette dernière déploiera, en Occitanie, des stations solaires, mobiles et sécurisées, fabriquées à

partir d’un container maritime recyclé, offrant des emplacements pour vélos et des bornes pour

recharger les vélos électriques. D’une surface de 10 à 30 mètres carrées, ces stations durables proposent entre dix et quarante places sécurisées et jusqu’à vingt points de recharge électrique pour vélo. Plusieurs dizaines de sites pourraient être rapidement équipés.

Fondée en 2017, See You Sun est spécialisé dans la réalisation de projets solaires et d’électromobilité. Fondée mi -021, Station REV assure le stationnement sécurisé des vélos, la recharge de tous types de véhicules électriques et la production d’énergie solaire. Elle est en train de déployer ses solutions peu à peu dans différentes régions françaises.