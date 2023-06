Montpellier. Le bureau d’études en environnement Cereg double la superficie de ses locaux

Rooftop, salle de détente, cuisine partagée… C’est à deux pas de ses anciens locaux, dans la zone d’activités Parc 2000 à Montpellier, que le bureau d’études en environnement Cereg a inauguré, le 1er juin dernier, ses nouveaux locaux. En effet, le nouveau bâtiment, conçu par l’opérateur Pégase Immobilier et labellisé Bâtiment Durable Occitanie, se situe de l’autre côté du trottoir. « Nous ne voulions pas nous éloigner de nos anciens bureaux car nos salariés habitent dans le secteur », explique Patricia Levrault, directrice de la communication et des relations stratégiques de Cereg.

Les nouveaux locaux s’étendent sur 1300 m² de surface plancher en R+2. « Cela nous permet de doubler notre superficie », se réjouit Nicolas Charras, l’un des 8 directeurs associés de Cereg, en présence de Maxime Roche, directeur associé, André Deljarry, président de la CCI Hérault et vice-président de la CCI Occitanie, Roger-Yannick Chartier, conseiller de Montpellier Méditerranée Métropole délégué au mécénat et à la création d’entreprises, et Hind Emad, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole déléguée au développement économique et numérique. Après dix-huit mois de travaux, le montant de l’investissement s’élève à « plus de 3 millions d’euros », confie Patricia Levrault.

50 % de bureaux individuels

Alors que les open spaces (bureau partagé) ont le vent en poupe, plus de 50 % des bureaux de Cereg sont individuels. « Nous avons laissé le choix aux collaborateurs entre des bureaux individuels et un open space. La majorité a préféré des bureaux individuels », indique Fabien Christin, directeur associé de Cereg. Le site accueille les soixante collaborateurs montpelliérains de Cereg depuis le 20 janvier, bien que la cuisine ne permette pas de tous les accueillir simultanément. « Sur les soixante, il y en a déjà douze d’entre eux qui sont techniciens et donc la quasi-totalité du temps en déplacement. Ensuite, avec le télétravail, nous ne sommes jamais tous présents sur le site. Et puis, étant dans une région ensoleillée, certains collaborateurs mangent dehors, même en hiver », justifie en souriant Fabien Christin.

Cereg Montpellier accueille quatre pôles d’activités : le pôle Assainissement et alimentation en eau potable, le pôle Mesures et prélèvements, pilotés par Nicolas Charras, le pôle Hydraulique, piloté par Fabien Christin, et le pôle Environnement, piloté par Laurent Fraisse, également directeur associé.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Les nouveaux locaux de Cereg. Crédit : DR.